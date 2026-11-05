Wroclaw yakınında A4'te Alman askeri konvoyunda kaza oldu, 3 asker yaralandı

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Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kenti yakınında Alman askeri konvoyundaki iki kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 Alman askeri hastaneye kaldırıldı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre dün öğle saatlerinde Wroclaw kentine 27 kilometre mesafedeki A4 otoyolunda Alman askeri konvoyundaki iki kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Polonyalı yetkililer, kazaya askeri araçların uygun takip mesafesini korumamalarının neden olduğunu bildirdi.

Kazada hafif yaralanan 3 Alman askeri hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, sürücülerin kaza sırasında alkollü olmadıklarını açıkladı.

Kaza, A4 otoyolunun iki şeridinin birkaç saat boyunca trafiğe kapanmasına ve kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına yol açtı.

Alman askeri birliğinin nihai varış noktasına ilişkin bilgi paylaşmayan Polonyalı yetkililer, konvoydaki araçların Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından eskortla takiplerini gerektirmeyen izin kapsamında seyahat ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA