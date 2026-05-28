WEFA gönüllüleri Arnavutluk'taki ailelere kurban eti dağıttı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Arnavutluk'ta kesilen 80 küçükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi toplam 320 aileye teslim etti.

Bu yıl 20'yi aşkın ülkede yürütülen Kurban Bayramı kampanyası kapsamında, etlerin yanı sıra yetimlere bayramlık ve ihtiyaç sahiplerine zekat destekleri ulaştırılıyor.

Arnavutluk'a gelen WEFA gönülleri, bayram namazının ardından ülkenin farklı bölgelerindeki belediyelerin belirlediği ailelere 80 küçükbaş hayvanın kurban etini dağıttı.

WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Emre Şentürk, AA muhabirine, Arnavutluk'ta 320 aileye kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Şentürk, "Kurbanlarımızın temininden, İslami usullere göre hijyen içerisinde kesimine kadar takibini sağlayarak, kendi ellerimizle ihtiyaç sahiplerine imza karşılığı teslim ettik." dedi.

Genel merkezi Almanya'nın Köln kentindeki WEFA, Avrupa genelindeki şubeleri ve Türkiye temsilciliğiyle yılın her döneminde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurum, ihtiyaç sahibi bölgelere ulaşmanın yanı sıra başlattığı proje ve kampanyalarla sosyal sorumluluk çalışmaları yapıyor.