Waymo, Otonom Robot Taksi Hizmetini Genişletiyor

SAN FRANCISCO, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'li otonom araç şirketi Waymo, Phoenix ve Los Angeles kentlerinin yanı sıra San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki otoyollarda robot taksi hizmetini sunmaya başladığını duyurdu.

Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu güncellemeyle Waymo'nun hizmet alanının artık ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco'dan San Jose'ye kadar tüm yarımadayı kapsadığını belirtti.

San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki hizmet bölgesinin büyütülmesi ve otoyolların sisteme dahil edilmesi, milyonlarca kilometre gerçek sürüş verisine ve performansa dayanan önemli bir genişleme olarak nitelendirildi.

Otoyol sürüşlerinin başlangıçta tüm kullanıcılara açılmayacağını belirten Waymo, "Otoyol erişimini giderek artan sayıda kullanıcıya sunuyoruz. Zamanla daha fazla kişiye açacağız ve Austin, Atlanta gibi yeni şehirlere doğru genişleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Waymo'nun Eş CEO'su Dmitri Dolgov, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Otoyol sürüşü, öğrenmesi çok kolay, ancak insan sürücünün yedek olarak bulunmadığı durumda ve büyük ölçekte tam otonomi söz konusu olduğunda ustalaşması çok zor olan şeylerden biri. Sistem güvenliği ve güvenilirliğine büyük önem vererek bunu doğru bir şekilde yapmak zaman aldı" dedi.