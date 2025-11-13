Haberler

Waymo, Otonom Robot Taksi Hizmetini Genişletiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Waymo, Phoenix, Los Angeles ve San Francisco Körfez Bölgesi'nde robot taksi hizmetini başlattı. Şirket, Kaliforniya'daki hizmet alanını San Jose'ye kadar genişlettiğini duyurdu.

SAN FRANCISCO, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'li otonom araç şirketi Waymo, Phoenix ve Los Angeles kentlerinin yanı sıra San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki otoyollarda robot taksi hizmetini sunmaya başladığını duyurdu.

Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu güncellemeyle Waymo'nun hizmet alanının artık ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco'dan San Jose'ye kadar tüm yarımadayı kapsadığını belirtti.

San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki hizmet bölgesinin büyütülmesi ve otoyolların sisteme dahil edilmesi, milyonlarca kilometre gerçek sürüş verisine ve performansa dayanan önemli bir genişleme olarak nitelendirildi.

Otoyol sürüşlerinin başlangıçta tüm kullanıcılara açılmayacağını belirten Waymo, "Otoyol erişimini giderek artan sayıda kullanıcıya sunuyoruz. Zamanla daha fazla kişiye açacağız ve Austin, Atlanta gibi yeni şehirlere doğru genişleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Waymo'nun Eş CEO'su Dmitri Dolgov, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Otoyol sürüşü, öğrenmesi çok kolay, ancak insan sürücünün yedek olarak bulunmadığı durumda ve büyük ölçekte tam otonomi söz konusu olduğunda ustalaşması çok zor olan şeylerden biri. Sistem güvenliği ve güvenilirliğine büyük önem vererek bunu doğru bir şekilde yapmak zaman aldı" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.