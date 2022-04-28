WASHINGTON - Pelosi ve Schumer'den "yakıt fiyatları" açıklaması
AA - Nathan Posner - Güncel
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Amerikan Kongre Binası Capitol'de yakıt fiyatlarını düşürmeye yönelik çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Amerikan Kongre Binası Capitol'de yakıt fiyatlarını düşürmeye yönelik çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.
AA / Nathan Posner - Güncel