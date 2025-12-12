Haberler

ABD'nin Washington eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Washington eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar ve toprak kaymaları meydana geldi. Eyalet genelinde acil durum ilan edilirken, 78 bin kişiye tahliye emri verildi. Uzmanlar sel felaketinin boyutunun artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Washington eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle eyalet genelinde "acil durum" ilan edildi.

Washington eyaletinde günlerdir süren sağanak, eyalet genelinde taşkınlara ve sele neden oldu.

Şiddetli yağışların ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, köprüler ve kara yolları kullanılamaz hale geldi.

Bazı aileler çatılarda mahsur kalırken, en az 2 ev sel sularının aşındırması sonucu temellerinden koparak yıkıldı.

Eyalet genelinde "acil durum" ilan edilirken, sel ve taşkınlardan etkilenen on binlerce kişi için "tahliye emri" verildi.

"Şu anda tarihi bir durumla karşı karşıyayız"

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Halkı tahliye talimatlarına uymaya davet eden Ferguson "Eyaletimizde birçok kişinin geçmişte önemli sel felaketleri yaşadığını biliyorum. Ancak şu anda tarihi bir durumla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, "sel ve toprak kaymalarının felaket boyutuna ulaşabileceği" uyarısında bulundu.

Washington eyaletinde arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

78 bin kişi için "tahliye emri"

ABD'nin Seattle şehrinin kuzeyindeki tarım bölgesinde yer alan Skagit Nehri havzasında yaklaşık 78 bin kişi için "tahliye emri" verildi.

National Water Prediction Service, Skagit ve Snohomish nehirlerinin "tarihi seviyelere yükseldiğini", bazı noktalarda "önceki rekorların aşıldığını" bildirdi.

Skagit Nehri yakınlarındaki Concrete kasabasında sel baskınları yaşanırken, bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

Yollar sel ve heyelan sebebiyle kapandı

Seattle'ın doğusunda, 90 numaralı eyaletler arası otoyolun bir bölümü heyelan nedeniyle kapandı.

Otoyoldaki araçların ağaç gövdeleri, dallar, çamur ve sular altında kaldığı görüldü.

Eyaletin birçok bölgesinde köprüler tamamen su altında kalırken, 410 numaralı eyalet kara yolu dahil bazı ana yollar kullanılamaz hale geldi.

Tren seferleri iptal edildi, sınır geçişe kapatıldı

ABD-Kanada sınırı yakınında sular altında kalan Sumas, Nooksack ve Everson kentlerinde geniş çaplı tahliyeler yapılırken, Sumas'taki sınır geçişe kapatıldı.

Seattle ve Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver şehri arasındaki tren seferleri askıya alındı.

Sumas Belediye Başkanı Bruce Bosch, kentin 4 yıl aradan sonra yeniden büyük bir kısmının yüksek su seviyesi nedeniyle "yıkıma uğradığını" söyledi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı! TÜRK-İŞ masada yok

Milyonların maaşının belirleneceği zam pazarlığı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
title