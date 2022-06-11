Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Washington DC'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce kişi, son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından, silah reformu düzenlemeleri yapılması için gösteri düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce kişi, son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından, silah reformu düzenlemeleri yapılması için gösteri düzenledi.

2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından Florida'nın Parkland kentinde kurulan "March for Our Lives (Hayatlarımız için Yürüyün)" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Protestoda konuşma yapan Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, silahlı şiddet olaylarının son bulması ve Kongrenin bunun için adım atması çağrısında bulundu.

Gösteriye, 14 Mayıs'ta New York'un Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının aileleri de katıldı.

ABD'de, 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta da Teksas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından, "silah reformu" tartışmaları alevlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden bu konuda Kongreye çağrıda bulunmuş, Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Öte yandan ABD'nin birçok kentinde de "March for Our Lives" platformu tarafından organize edilen protestolar gerçekleştirildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title