VYSNY KLATOV - Slovakya'daki Ukraynalı siviller
AA - Robert Nemeti - Güncel
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Koniania Hristiyan Toplum Merkezi Şarkı söyleyenler Dua edenler Yemek sırasındaki siviller Ukraynalı siviller VYSNY KLATOV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Vysny Klatov şehrindeki Koniania Hristiyan Toplum Merkezine sığındı.
Koniania Hristiyan Toplum Merkezi
Şarkı söyleyenler
Dua edenler
Yemek sırasındaki siviller
Ukraynalı siviller VYSNY KLATOV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Vysny Klatov şehrindeki Koniania Hristiyan Toplum Merkezine sığındı.