VYSNY KLATOV - Slovakya'daki Ukraynalı siviller - Haberler

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VYSNY KLATOV - Slovakya'daki Ukraynalı siviller

AA - Robert Nemeti - Güncel
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Koniania Hristiyan Toplum Merkezi Şarkı söyleyenler Dua edenler Yemek sırasındaki siviller Ukraynalı siviller VYSNY KLATOV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Vysny Klatov şehrindeki Koniania Hristiyan Toplum Merkezine sığındı.

Koniania Hristiyan Toplum Merkezi

Şarkı söyleyenler

Dua edenler

Yemek sırasındaki siviller

Ukraynalı siviller VYSNY KLATOV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Vysny Klatov şehrindeki Koniania Hristiyan Toplum Merkezine sığındı.

VYSNY KLATOV - Slovakya'daki Ukraynalı siviller

VYSNY KLATOV - Slovakya'daki Ukraynalı siviller

VYSNY KLATOV - Slovakya'daki Ukraynalı siviller

AA / Robert Nemeti - Güncel

Hristiyan, Slovakya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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