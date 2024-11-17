Vize Kaymakamı Yangında Evi Yanan Aileyi Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, evi yanan aileyi ziyaret etti.

Balaban, ilçede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Sevim Kırıklar ve evde kiracı olarak bulunan Ayşe Can Kılıç'ı ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Olayla ilgili bilgi alan Balaban, yangında can kaybı olmamasıyla teselli bulduklarını belirtti.

Evi yanan Kırıklar ile kiracı Kılıç'a yardımda bulunacaklarını ifade eden Balaban, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.