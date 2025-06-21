Vize Kaymakamı Kemal Balaban Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Vize Kaymakamı Kemal Balaban Esnaf Ziyaretinde Bulundu
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, çarşı esnafını ziyaret ederek onlara bereketli kazanç dilerken, esnafların istek ve şikayetlerini dinledi. Ayrıca, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, veda ziyaretlerine başladı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.

Balaban, çarşı esnafını ziyaret ederek, esnaflara bereketli kazanç diledi.

Esnafların istek ve şikayetlerini dinleyen Balaban, vatandaşlarla da sohbet etti.

Balaban, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

Kaymakam Çanakcıoğlu'dan veda ziyareti

Siirt Vali Yardımcılığına atanan Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, veda ziyaretlerine başladı.

Çanakcıoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çanakcıoğlu'na yeni görev yerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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