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Vize'de tiyatro oyunları sahnelendi, Lüleburgaz'da depremzede çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı

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Vize Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Vize Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda tiyatro oyunları sahnelendi. Lüleburgaz Belediyesi ise depremzede çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Vize'de "Şöhret budalası" ve "Robot olma" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.

Vize Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Vize Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda sahnelenen oyunlar beğeniyle izlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, tiyatro ekibini tebrik etti.

Kültürel etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Özalp, "Tiyatro gösterisine katılım sağlayan çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.

Depremzede çocuklar için yardım kampanyası

Lüleburgaz Belediyesince depremzede çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemeleri toplanacağını belirten Gerenli, kampanya kapsamında yardımların 6 Şubat'ta Kongre Meydanı'nda kabul edileceğini kaydetti.

Gerenli, Lüleburgaz halkını dayanışmaya davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Konferans Vize Deprem Belediye Kültür Sanat Güncel Haberler

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