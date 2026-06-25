Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Vize ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu.
Vize ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ercan T. yönetimindeki tırın dorsesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek