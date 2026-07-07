Vize'de "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kırklareli’nin Vize ilçesinde, orman ve anız yangınlarıyla mücadele kapsamında eylem planı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı başkanlığındaki toplantıda alınan önlemler ve ekipman durumu değerlendirildi.
Vize ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, orman ve anız yangınlarına karşı alınan önlemler değerlendirildi.
İtfaiye ve orman ekiplerinin yangınlara karşı hareket kabiliyetleri, yangınlara müdahalede kullanılan ekipman varlığı görüşüldü.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop