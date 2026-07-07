Haberler

Vize'de "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, orman ve anız yangınlarıyla mücadele kapsamında eylem planı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı başkanlığındaki toplantıda alınan önlemler ve ekipman durumu değerlendirildi.

Vize ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, orman ve anız yangınlarına karşı alınan önlemler değerlendirildi.

İtfaiye ve orman ekiplerinin yangınlara karşı hareket kabiliyetleri, yangınlara müdahalede kullanılan ekipman varlığı görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü

Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir