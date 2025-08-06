Vize'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 6-9 Ağustos tarihlerinde denize girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri denetimlerde bulunacak.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle dört gün denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 6-9 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel