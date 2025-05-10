Vize'de Eğitim ve Projeler Kapsamında Ziyaretler
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'i ziyaret ederek eğitim projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Eğitim kalitesinin artırılması için destek vereceklerini belirten Balaban, aynı zamanda Vize'deki trafik eğitimleri ve 'Hoş Geldin Bebek' Projesi hakkında da bilgiler paylaşıldı.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'i ziyaret etti.
Akdemir, ziyarette Kaymakam Balaban'a eğitim projeleri, okullarda devam eden faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında brifing verdi.
Balaban da, ilçede eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Eğitimin, toplumsal gelişimin temel taşı olduğunu ifade eden Balaban, bu alandaki her emeğin kıymetli olduğunu kaydetti.
Trafik eğitimleri sürüyor
Vize ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.
Vize İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere trafik kurallarını anlattı.
Eğitimlerde, trafikte sürücü ve yayaların uymaları gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.
"Hoş Geldin Bebek" Projesi
Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.
Vatandaşın her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ilçe halkının mutluluk ve hüznünü paylaştıklarını belirtti.
Özalp, ziyaret ettiği ailelere hediyeler takdim etti.