Vize'de Eğitim ve Projeler Kapsamında Ziyaretler

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'i ziyaret etti.

Akdemir, ziyarette Kaymakam Balaban'a eğitim projeleri, okullarda devam eden faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında brifing verdi.

Balaban da, ilçede eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Eğitimin, toplumsal gelişimin temel taşı olduğunu ifade eden Balaban, bu alandaki her emeğin kıymetli olduğunu kaydetti.

Trafik eğitimleri sürüyor

Vize ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Vize İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Eğitimlerde, trafikte sürücü ve yayaların uymaları gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

Vatandaşın her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ilçe halkının mutluluk ve hüznünü paylaştıklarını belirtti.

Özalp, ziyaret ettiği ailelere hediyeler takdim etti.