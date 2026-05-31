Viadükten Baraja Düşüp, Kaybolan 2 Çocuk Babasının Cansız Bedenine Ulaşıldı

1) VİYADÜKTEN BARAJA DÜŞÜP, KAYBOLAN 2 ÇOCUK BABASININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Yamula Barajı'na düşerek kaybolan 2 çocuk babası H.G.'nin (29) 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir kişinin Yamula Barajı'na düştüğünü görenler, 29 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, İHH, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve TÜRKUAZ Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraja düşen kişinin, viyadük yakınlarında terk edilmiş halde otomobili bulunan 2 çocuk babası H.G. olduğu belirlendi. Yaklaşık 65 kişilik ekiple gece saatlerinde arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 38 saat süren arama sonucunda H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. H.G.'nin cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı