Albüm: Polonya'nın En Uzun Nehri Vistül'de Su Seviyesi Kritik Noktaya Geriledi
Polonya'nın en uzun nehri Vistül'de kuraklık nedeniyle su seviyesi tarihteki en düşük seviye olan 19 santimetreye geriledi. Ortalama seviye yaklaşık 230 santimetre iken bu düşüş endişe yarattı.
VARŞOVA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Polonya'nın en uzun nehri Vistül'ün su seviyesi kuraklık nedeniyle tarihteki en düşük seviyeye geriledi.
Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü'nün son verilerine göre, nehrin su seviyesi 19 santimetreye kadar düştü. Bu seviye, yaklaşık 230 santimetre olan ortalama seviyenin oldukça altında kaldı.
Kaynak: Xinhua