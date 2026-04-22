ABD'nin Virginia eyaletindeki seçimlerde, Demokratların Kongre'deki koltuk sayısını artırabilecek planına onay

ABD'nin Virginia eyaletinde yapılan ara seçimlerde, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik plan onaylanırken, kabul edilen planın kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinde Demokratlara en az ilave 4 sandalye kazandırması bekleniyor.

Virginia'da dün yapılan ara seçimlerin sonuçları netleşirken, sonuçlar Demokratlarda büyük memnuniyetle karşılandı.

Cumhuriyetçilerin yüzde 48,5 "hayır" oyuna karşılık Demokratların ve bağımsızların yüzde 51,5'lik "evet" oyu ile kabul edilen değişiklik, iki partili seçim bölgesi düzenleme komisyonunu devre dışı bırakarak, Virginia'nın Demokratların liderliğindeki Genel Kurulu tarafından çizilen yeni seçim bölgelerinin kullanılmasına izin veriyor.

Söz konusu yeni düzenleme, eyaletin Temsilciler Meclisi'ne göndereceği 11 temsilcinin parti dağılımı önemli ölçüde Demokratlar lehine değiştiriyor. Mevcut durumda 6 sandalye kazanabilecek durumda olan Demokratlar, yeni düzenlemenin kabul edilmesiyle 10 sandalye kazanma potansiyeline ulaştı.

Bu durumun kasım ayında yapılacak ve yakın geçmesi beklenen Kongre ara seçimlerinde, Demokratlara en az ilave 4 sandalye kazandırması bekleniyor.

Seçimlerle ilgili açıklama yapan Demokrat Parti'den Eyalet Temsilciler Meclisi Başkanı Don Scott, kutlama mesajında, "Virginia, 2026 ara seçimlerinin gidişatını değiştirdi. (Donald) Trump, seçmenler söz sahibi olmadan iktidarı ellerinde tutmaya çalışırken, Virginia halkı harekete geçti ve tüm ülke için eşit şartları sağladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Virginia'daki seçimlerin "hileli" olduğunu savunarak, seçimlerin mahkemeye taşınması gerektiğini belirtti.

ABD'de "seçim bölgesi" savaşları

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ülke genelinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" mücadelesi yaşanıyor.

Hangi partinin Kongre'ye daha fazla temsilci göndereceğini önemli ölçüde belirleyen seçim bölgesi düzenlemeleri, ABD'de "seçim bölgesi manipülasyonu" (gerrymandering) başlığı altında tartışılıyor.

Söz konusu tartışma, ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl Texas'taki Cumhuriyetçilere seçim bölgelerini yeniden düzenleme çağrısı yapması ve Ağustos 2025'te kabul edilen yeni düzenleme ile Cumhuriyetçilerin ilave 5 Kongre sandalyesi kazandıracak bir sonuca ulaşmasıyla büyümüştü.

Daha sonra harekete geçen Demokratlar da daha güçlü oldukları eyaletlerde benzer oylamaların yapılmasını sağlayarak Kongre seçimleri öncesinde avantaj sağlamaya çalışmışlardı.

Texas'ın ardından California'da Kasım 2025'te yapılan oylamadan Demokratlar, ilave 5 sandalye elde edecek bir sonuçla çıkmıştı.

Benzer oylamaların yapıldığı eyaletlerde Cumhuriyetçiler, Missouri'de 1, Ohio'da 2, Kuzey Carolina'da 1 sandalye; Utah'ta ise Demokratlar ilave 1 sandalye avantajı sağlamıştı.