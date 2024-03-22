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Şehit Ahmet Oktay Günak Ortaokulu Öğrencileri İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yaptı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şehit Ahmet Oktay Günak Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Şehit Ahmet Oktay Günak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek amacıyla, gıda kampanyası başlattı. Toplanan gıdalar kolilere konularak, belirlenen 100 aileye teslim etti.

Şehit Ahmet Oktay Günak ortaokulu Müdürü Necmettin Burun, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak istediklerini belirterek, kampanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Oktay Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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