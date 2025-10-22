Vilnius Havalimanı'nda Meteoroloji Balonları Nedeniyle Hava Sahası Kapatıldı

VİLNİUS, 22 Ekim (Xinhua) -- Vilnius Havalimanı'na doğru hareket eden meteoroloji balonlarının tespiti üzerine salı günü geç saatlerde havalimanındaki hava aracı faaliyetleri askıya alınarak, geçici hava sahası kısıtlamaları uygulamaya konuldu.

Olaydan 8 uçuşun etkilendiğini bildiren havalimanı yetkilileri, yolculara güncel bilgiler için havayolu şirketlerine başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu ayın başlarında da Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, kaçakçılar tarafından kullanıldığı bildirilen 25 meteoroloji balonunun ülkenin hava sahasına girdiğini tespit etmişti. Başkent Vilnius ve çevresinde 13-14 balon, Vilnius Havalimanı üzerindeyse 2 balon tespit edilmişti.

Olay üzerine Vilnius Havalimanı geçici olarak hava sahasını kapattı. Hava sahasının kapanmasından yaklaşık 30 sefer ve 6.000 yolcu etkilendi.