Vietnam ve Sri Lanka güvenlik, turizm ve teknoloji alanlarında 5 mutabakat zaptı imzaladı

Vietnam ve Sri Lanka arasında güvenlik, kültür, turizm, ticaret ve teknoloji alanlarında 5 mutabakat zaptı imzalandı.

Sri Lanka Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir araya geldiği belirtildi.

İki liderin görüşmesinde güvenlik işbirliği, kültür, turizm, ticaret ve teknoloji gibi alanlarda 5 mutabakat zaptının imzalandığı ifade edilen açıklamada, zaptların Sri Lanka ve Vietnam ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağı değerlendirmesine yer verildi.