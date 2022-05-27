Video: Yemenli Çocuklar Kara Mayınlarının Kurbanı Oldu - Haberler

Geçen yıl soğuk bir Aralık gününde meydana gelen korkunç patlama, 12 yaşındaki Yemenli Raed Gerbhi'nin hayatında silinmez bir iz bıraktı. Gerbhi için o gün, arkadaşlarıyla koyun gütmek üzere dışarı çıktığı normal başlayan bir gündü ancak bir uzvunu kaybetmesiyle sona erdi.

Hiçbir uyarı olmaksızın bir mayın Gerbhi'nin ayaklarının altında patladı, sağ bacağını kopardı ve ellerini yaraladı. Üç arkadaşı şok dalgasıyla metrelerce uzağa savruldu ama mucizevi bir şekilde patlamadan yara almadan kurtuldu.

RAED GERBHİ, Mayın kurbanı:

"Mayın patladı ve sağ bacağım kesildi. Hayalim, yeniden arkadaşlarımla oynamak, okula gitmek ve koyunlara bakmak için bir protez bacak almak. Umarım çiftliklerimizin, tarlalarımızın ve evlerimizin etrafında gömülü olan tüm mayınlar kaldırılabilir."

Raed, bir zamanlar Yemen hükümet güçleri ve Husi isyancıları için çetin bir savaş alanı olan Hacca vilayetinde mayınlar yüzünden sakatlanan ya da ölen pek çok Yemenli çocuktan yalnızca biri.

Yemen iç savaşı, Husi milislerinin birkaç kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi hükümetini başkent Sana'dan sürgüne zorladığı 2014 yılının sonlarında başladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri tarafından desteklenen Yemen ordusu, 2018 Nisan ayında Midi Bölgesi'ni Husi milislerinden geri aldı. Mayın temizleme ekipleri, bölge sakinlerinin ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için kurulan kamplardan evlerine geri dönmelerine izin verilmeden önce, bölgedeki geniş alanları temizlemek için aylarını harcadı.

HASSAN MOSBEH, Yerel yetkili:

"Burada Midi bölgesinde çobanlık ve tarım yapılan alanlara mayın yerleştirilmesi felaketle sonuçlandı çünkü (bu yıl) aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu kurbanların sayısı yaklaşık altıya ulaştı. Bununla birlikte mayınlar 50'den fazla koyun, 44 deve ve 13 ineğin telef olmasına da yol açtı. Ayrıca 6 araç ve tarım ekipmanına verdiği hasarı da gördük. Otlaklar ve tarım alanları geniş çapta hedef alındı ve bundan en çok çiftçiler ve çobanlar etkilendi."

Yemenli yetkililere göre, bu çabalara rağmen, Midi'de kum tepelerinin altındaki gizli mayınlar o zamandan bu yana çoğu çocuk 20 kişiyi öldürdü.

Askeri uzmanlar, kara mayınlarının çoğunun yağmurdan, sıcak ya da soğuk havadan etkilenmeyen sert plastikten yapıldığını ve bu nedenle yıllarca etkin kalabileceklerini söylüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hacca'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel