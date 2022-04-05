(VİDEO-GRAFİK) Saraybosna kuşatmasının 30. yıl dönümü - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) Saraybosna kuşatmasının 30. yıl dönümü

AA - Ferhan Kanca - Güncel
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Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'deki referandumunda bağımsız bir devlet olmasının hemen ardından Saraybosna'nın Sırp birlikler tarafından kuşatılması, geride büyük acılar ve unutulmayacak kötü hatıralar bırakan kanlı bir savaşı resmen başlattı.

Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'deki referandumunda bağımsız bir devlet olmasının hemen ardından Saraybosna'nın Sırp birlikler tarafından kuşatılması, geride büyük acılar ve unutulmayacak kötü hatıralar bırakan kanlı bir savaşı resmen başlattı.

(VİDEO-GRAFİK) Saraybosna kuşatmasının 30. yıl dönümü

(VİDEO-GRAFİK) Saraybosna kuşatmasının 30. yıl dönümü

(VİDEO-GRAFİK) Saraybosna kuşatmasının 30. yıl dönümü

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Saraybosna, Sırp, Mart, Güncel, Haberler

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