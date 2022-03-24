(VİDEO-GRAFİK) Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı

AA - Ferhan Kanca - Güncel
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Milli torpido AKYA'nın özelliklerinin gösterilmesi Milli Savunma Bakanı Akar'ın, TCG Preveze denizaltısında, milli atış sistemi MÜREN üzerinden yaptığı atışla AKYA ilk defa gerçek hedefi vurdu.

Milli torpido AKYA'nın özelliklerinin gösterilmesi Milli Savunma Bakanı Akar'ın, TCG Preveze denizaltısında, milli atış sistemi MÜREN üzerinden yaptığı atışla AKYA ilk defa gerçek hedefi vurdu.

(VİDEO-GRAFİK) Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı

(VİDEO-GRAFİK) Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı

(VİDEO-GRAFİK) Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Milli, Güncel, Haberler

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