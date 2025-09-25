Vezirköprü'de Ulaşım Altyapısını Güçlendirme Çalışmaları Başladı

Haberler

Vezirköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt serimi öncesi zemin hazırlık işlemleri yürütüyor. Belediye Başkanı Murat Gül, çalışmaların planlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, vatandaşların anlayışına teşekkür etti.

Vezirköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışma yürütüyor.

Köprülüler Caddesi ile 100. Yıl Caddesi arasında yürütülen çalışmalar kapsamında sıcak asfalt serimi öncesinde zemin hazırlık işlemi gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, yol çalışmalarının ilçe genelinde planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda güvenliği sağlamak için çalışıyoruz. Çalışmalar süresince yaşanabilecek geçici trafik aksaklıkları için hemşehrilerimizin anlayışına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
