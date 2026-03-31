Vezirköprü'de TOKİ çalışmaları başladı

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, temel kazı çalışmalarına başlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut projesi alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Gül, projenin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirtti. İlk etapta 298 konutun inşa edileceğini aktaran Gül, ikinci etapla birlikte toplam konut sayısının 650'ye ulaşmasının planlandığını ifade etti.

Projenin sosyal donatı alanlarıyla birlikte modern bir yaşam alanı sunmayı hedeflediğini vurgulayan Gül, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölgeye hareketlilik kazandırmasının beklendiğini kaydetti.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
