Eğitim Bir-Sen'den Öğretmene Şiddet Anketi

Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Şubesi, öğretmene yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla ilçede bir anket çalışması yürüttü.

Şube Başkanı Mehmet Yaman liderliğinde yapılan çalışmada, öğretmenlerin karşılaştığı şiddet türleri, nedenleri ve eğitim ortamına etkileri üzerine anketler uygulandı. Elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle analiz edilerek rapor haline getirildi.

Yürütülen çalışmaya göre hazırlanan anketler Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve ilçe protokolüne sunuldu.

Yaman, yaptığı açıklamada, araştırmanın Vezirköprü'de öğretmene yönelik şiddeti ele alan ilk kapsamlı saha çalışması olduğunu belirterek, "Amacımız eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunları görünür hale getirmek, farkındalık oluşturmak ve çözüm önerilerine bilimsel bir zemin hazırlamaktır." dedi.

Sendika, önümüzdeki dönemde de benzer araştırmalarla eğitim camiasının yaşadığı sorunları ortaya koymaya devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ronaldo'nun gollerini sildiler

Aldığı haberle yıkıldı! Resmen sildiler
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek