Vezirköprü'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde odun yüklü bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hayati Gün, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hayati Gün idaresindeki 55 PP 464 plakalı kamyon, Çaltu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
