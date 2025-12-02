Haberler

Vezirköprü BİLSEM Öğrencilerinden Unutulmaz Konser

Güncelleme:
Vezirköprü Bilim ve Sanat Merkezinin müzik bölümü öğrencileri, Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri konserle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde öğrencilerin teknik yeterlilikleri ve sahne hakimiyetleri büyük beğeni topladı.

Vezirköprü Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) müzik bölümü öğrencileri, Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesinde özel bir konser gerçekleştirdi.

Konser veren BİLSEM öğrencileri, teknik yeterlilikleri, müzikal uyumları ve sahne hakimiyetleriyle salondaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Performanslar, fakültenin akademik kadrosu tarafından beğeniyle takip edildi.

Konserin hazırlanma sürecini yöneten müzik öğretmeni Erkin Mete, öğrencilerin özverili çalışmalarıyla sahnede başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz bu konser için büyük emek verdi. Onları bugün burada görmek bizler için gurur verici." dedi.

Vezirköprü BİLSEM Müdürü Mehmet Aktaş ise konser sonrasında yaptığı açıklamada ilçe yöneticilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, "Kaymakamımız Özgür Kaya'ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Resul Özata'ya, öğrencilerimizin farklı sahnelerde deneyim kazanmasına sağladıkları katkı nedeniyle minnettarız." ifadelerini kullandı.

Aktaş ayrıca Karabük Üniversitesinin gösterdiği misafirperverliğe dikkat çekerek, "Fakülte akademisyenlerinin öğrencilerimize gösterdiği ilgi ve takdir, çocuklarımızın sanatsal gelişimine önemli katkı sağladı." diye konuştu.

Program sonunda Karabük Üniversitesi yönetimi, öğrencilere katılım ve teşekkür belgeleri takdim etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
