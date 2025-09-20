Haberler

Veysel Karani'nin torunu Gülden Samir'in cenazesi İstanbul'da defnedildi

Veysel Karani'nin torunu Gülden Samir'in cenazesi İstanbul'da defnedildi
Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu Gülden Samir'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Samir için Hırka-i Şerif Camisinde düzenlenen cenaze töreninde oğlu Barış Samir ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan İstanbul Valisi Davut Gül de Samir ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Samir'in naaşı Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
