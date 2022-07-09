Veteriner Hekimler Odası Başkanı Aslan'dan 'Tüberküloz' Uyarısı: "Denetimsiz Yapılan Kesimler Toplum Sağlığı Risklerini Birlikte Getirmektedir"

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan, tüberküloz (verem) hastalığı bulanan hayvanların yenmesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olacağına dikkat çekerek, kurban kesimleri nedeniyle vatandaşları uyardı. Aslan, "Denetimsiz yapılan kesimler ciddi toplum sağlığı risklerini birlikte getirmektedirler. Tüberküloz maalesef hala ülkemizde ve dünyada tespit edilmekte. Vatandaşlarımız mutlaka kesim bölgelerinde bulunan resmi veteriner hekimi veya meslek odaları tarafından görevlendirilmiş veteriner hekimlerden destek istemelidirler" dedi.

Bayramın birinci gününde kurban kesim alanlarında kesilen hayvanlarda "tüberküloz" hastalığına rastlandı. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan, kesim sırasında mutlaka veteriner hekim kontrolünün istenmesi gerektiğini belirterek, sokak ve caddelerde yapılan kesimlerin toplum sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını belirtti.

Tüberküloz hastalığına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Aslan, kamu sağlığı adına bu hayvanların tüketilmemesi gerektiğinin altını çizerek alınacak diğer önlemleri şöyle anlattı:

"KESİM SIRASINDA VETERİNER HEKİM KONTROLÜNÜ İSTEMEK ÇOK ÖNEMLİ: Ülkemizde Kurban bayramlarında hayvan varlığımıza yaklaşık yüzde 5'i 3 günlük kısa bir süre içerisinde kesilmektedir. Kesimlerin bir kısmı resmi kurumların izin verdiği, altyapıları ve donanımları yeterli veteriner hekimlerin kontrolünde yapılmaktadır. Bir kısmı ise maalesef hala cadde ve sokaklarda yapılmaktadır. Denetimsiz yapılan kesimler ciddi toplum sağlığı risklerini birlikte getirmektedirler. Özellikle zoonoz kaynaklı dediğimiz yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bu risklerden bazılarıdır. Tüberküloz da bu hastalıklardan bir tanesidir. Maalesef hala ülkemizde ve dünyada tespit edilmekte, kayıtlara geçmektedir. Bu hastalıkları önlemek için özellikle kesim sırasında veteriner hekim kontrolünü istemek çok önemli bir adımdır. Vatandaşlarımız mutlaka kesim bölgelerinde bulunan resmi veteriner hekimi veya meslek odaları tarafından görevlendirilmiş veteriner hekimlerden destek istemelidirler.

BÜTÜN KESİMLERİN DENETİMLİ BÖLGELERDE YAPILMASI ŞARTTIR: Kesim sırasında hastalık tespit edildiğinde veteriner hekimler tarafından kurban eti imha edilmektedir. Tüketimine izin verilmemektedir ve ilgili resmi kurumlara bu durum bildirilmektedir. Özellikle denetimsiz yapılan kesimler sonrası, sokak hayvanlarının atıkları dağıtması sonrası risk daha da büyümektedir. Hem hayvan sağlığı açısından hem insan sağlığı açısından risk zamana yayılarak aslında katlanarak artmaktadır. Bu nedenle mutlaka bütün kesimlerin denetimli bölgelerde yapılması şarttır.

DENETİMLER KURBAN BAYRAMI SONRASINDA DA DEVAM ETTİRİLMELİ: Ülkemizde Kurban Bayramı dışında da bu hastalık riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle denetimlerin Kurban Bayramı sonrasında da devam ettirilmesi şart. Özellikle tüberküloz ve benzeri bir hastalık tespit edilen hayvanın hangi bölgeden geldiğinin kulak küpesiyle tespit edilerek o bölgelerde bulaşmanın nasıl olduğu, sürünün diğer üyeleri arasında ne kadar yaygın olduğu tespit edilerek, gerekirse orada da önlemler alınmalıdır. Toplum sağlığı açısından, koruyucu hekimlik açısından mutlaka bu adımların sağlık çalışanı olan veteriner hekimler tarafından yapılmasına imkan tanınmalıdır. Ülkemizde özellikle koruyucu hekimlik alanında yapılan çalışmalar maalesef yetersiz kalmaktadır. Meslek örgütlerinin bu konuda söylemleri dikkate alınmalı, veteriner hekimlerin yeterli istihdamı sağlanarak yılın bütün zamanlarında koruyucu hekimliğin önemi mutlaka vurgulanmalıdır, gereği yapılmalıdır. Bütün halkımıza veteriner hekimler olarak sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyoruz."

"KURBANLIK HAYVANINDA TÜBERKÜLOZ ÇIKAN VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMİYOR"

İBB Kayaşehir Kurban Kesim ve Satış Alanı'nda görevli veteriner hekim Şule Keleş, kesim muayenesi sırasında 1 hayvanda tüberküloz tespit ettiklerini ve tüberkülozlu hayvanın etini imha ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kayaşehir Kurban Kesim ve Satış Alanı'nda bir adet tüberkülozlu hayvan çıkmıştır. Bu kurbanlık hayvanımız kesim muayene sırasında veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından fark edilmiş olup gerekli bütün tedbirler alınarak 'imhalık et konteynırı'na indirilmiştir. Daha sonrasında İlçe Tarım Müdürlüğü'ne haber verilerek gerekli tutanaklar tutulmuştur. Bu konuyla alakalı olarak ne vatandaş ne de hayvan sahibi mağduriyet yaşamamaktadır. Çünkü tüberküloz devlet tarafından tazminatlı bir hastalık olup, hayvan sahibine yüzde 90'ına varacak kadar ücreti iade edilecektir. Bu sebepten dolayı da hayvan sahibi, vatandaşa hayvanın ücretini geri iade etmiştir."

Görüntü dökümü:

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan (Röportaj)

İBB Veteriner hekim Şule Keleş (Röportaj)

ANKA / Güncel