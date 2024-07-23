Üye Girişi
Haberler

Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Meclis'e Girişi Yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişi 28. dönem boyunca yasaklandı. Dernek, bu durumu protesto etti.

(ANKARA) - Veteriner Hekimler Derneği, Genel Başkan Gülay Ertürk'ün TBMM'ye girişinin Meclis'in 28'inci dönemi boyunca yasaklandığını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, "Bu durum Başkanımız nezdinde Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir cezadır. Bunu kabul etmiyoruz, protesto ediyoruz" denildi.

Veteriner Hekimleri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM'nin, Genel Başkan Ertürk'ün Meclis'e girişini yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon toplantısına Veteriner Hekimler Derneği adına Genel Başkan Dr. Gülay Ertürk katıldı. Toplantıda konuşarak tasarı hakkındaki görüş ve çekincelerimizi anlattı. Komisyon Başkanı'nın 'teşekkür ederim' ifadesiyle Başkanımız da teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. Komisyon tutanaklarından bu durum izlenebilir.

Başkanımız 22 Temmuz 2024 tarihinde ikinci toplantıya katılmak istediğinde 'daha önceki toplantıya katılarak konuşma yaptığı' için Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemi boyunca Meclis'e girişinin yasaklanmış olduğu kendisine ifade edildi.

Veteriner Hekimlik mesleğinin en köklü örgütü olan 94 yıllık bir derneğin başkanının komisyon toplantısına alınmaması, hatta Meclis'e sokulmaması  kabul edilebilir değildir. Bu durum Başkanımız nezdinde Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir cezadır. Bunu kabul etmiyoruz, protesto ediyoruz.

Veteriner Hekimler Derneği 1930 yılından bu yana hayvan sağlığı, halk sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği, meslektaşların haklarının korunması için yasalar çerçevesinde mücadele ediyor. Bu mücadelesine devam edecek. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  "Girmesi yasaklanmışlar"  listesine alınmış  olması  yanlışlığından ivedilikle dönülmesini yüce Meclisimizin iradesine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Gülay Hukuk Politika Güncel Haberler

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title