Venezuela Savunma Bakanı Guyana'ya Ateş Açılması İddiyalarını Yalanladı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Guyana'ya ait bir seçim botuna ateş açıldığı iddialarını "kesin" bir dille yalanladı.

Lopez, başkent Karakas'ta düzenlediği basın toplantısında, Guyana hükümetini bölgede gerilimi artırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

Guyana'ya ait bir seçim botuna ateş açıldığı iddialarını "kesin" bir dille reddeden Lopez, "(Bunlar) Guyanalı ve Trinidadlı mafyaların uydurduğu sahte haberlerdir, buradan bir savaş cephesi kurmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Lopez, bölgedeki bazı hükümetlerin ABD'nin manipülasyonlarına alet olduğunu ve bu tür iddiaların Venezuela'yı saldırgan bir ülke gibi göstermek amacı taşıdığını belirtti.

Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesine de değinen Lopez, "Guyana tarafından işgal edilen bizim topraklarımız Cenevre Anlaşması hiçe sayılarak acımasızca sömürülüyor. Her türlü provokasyona hazırlıklıyız. Bölgede bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir askeri varlığımız var." dedi.

Guyana hükümetinden yapılan açıklamada, Venezuela güvenlik güçlerinin bir seçim botuna ateş açtığı öne sürülmüş, söz konusu botun görev yerine ulaştığı ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Guyana'da halk, bugün yapılacak seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.

???????Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

125 bin kişinin yaşadığı Yunanistan büyüklüğündeki bölge, zengin petrol ve mineral yataklarına sahip.???????