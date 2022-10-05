Venezuela ile Kolombiya arasında yeni dönem

Diplomatik ilişkileri üç yılı aşkındır bozuk olan Venezuela ile Kolombiya arasındaki yakınlaşma devam ediyor.

Diplomatik ilişkileri üç yılı aşkındır bozuk olan Venezuela ile Kolombiya arasındaki yakınlaşma devam ediyor. Eylül ayının sonunda Venezuela'nın batısındaki Tachira eyaleti ile Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Cucuta eyaletlerini birbirine bağlayan iki ülke arasındaki başlıca kara sınırı Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nün yeniden hizmet vermeye başlamasının ardından bugün de Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alvaro Levya'yı Caracas'taki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti. Sıcak karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, konuğunu Hükümet Sarayı'nın kapısına kadar uğurladı.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine çok yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.