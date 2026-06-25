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Venezuela'daki depremlerde 32 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 32 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. La Guaria eyaletinin en çok etkilendiği ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı'nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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