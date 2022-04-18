Venezuela'da Gıda Üretimi Kan Kaybediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Venezuela'da halkın yüzde 27,4'ü açlıkla karşı karşıya. Ülke tarım ve hayvancılık için uygun koşullara sahip olsa da krizin etkilediği kesimlerden biri de gıda üreticileri. VOA Türkçe Venezuelalı çiftçi ve besicilerle konuştu

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