Venezuela'da Gıda Üretimi Kan Kaybediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Venezuela'da Gıda Üretimi Kan Kaybediyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Venezuela'da halkın yüzde 27,4'ü açlıkla karşı karşıya. Ülke tarım ve hayvancılık için uygun koşullara sahip olsa da krizin etkilediği kesimlerden biri de gıda üreticileri. VOA Türkçe Venezuelalı çiftçi ve besicilerle konuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Venezuela'da halkın yüzde 27,4'ü açlıkla karşı karşıya. Ülke tarım ve hayvancılık için uygun koşullara sahip olsa da krizin etkilediği kesimlerden biri de gıda üreticileri. VOA Türkçe Venezuelalı çiftçi ve besicilerle konuştu

Venezuela'da Gıda Üretimi Kan Kaybediyor

DailyMotion.com / Güncel

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Venezuela, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title