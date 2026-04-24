Venedik Bienali'nden UCM Kararı: Liderleri Suçlanan Ülkeler Elenecek

İtalya'da iki yılda bir düzenlenen Venedik Bienali'nin 61. Uluslararası Sanat Sergisi'nin uluslararası jürisi, "liderleri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suçlamalar yöneltilen ülkeleri" değerlendirmeye almayacaklarını açıkladı.

61. Venedik Bienali'nin jüri başkanı Solange Farkas ile üyeleri Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma ve Giovanna Zapperi imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada, jürinin, "Bienal'in sanatı kendi zamanının acil konularıyla buluşturan bir platform olarak taşıdığı tarihsel role karşı sorumluluğunun bulunduğu" belirtildi.

Jüri üyelerinin "sanatsal pratik ile ulus-devletin temsili arasındaki karmaşık ilişkinin" farkında oldukları belirtilen açıklamada, Bienal'in yapısının sanatçıların eserlerini temsil ettikleri ülkelerin eylemleriyle ilişkilendirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bienal'in bu yılki edisyonunda, insan haklarının savunulmasına ve Koyo Kouoh'un küratöryel yaklaşımının ruhuna bağlılığımızı açıkça ortaya koymak istiyoruz. Bunun sonucunda jüri, liderleri hakkında UCM tarafından insanlığa karşı suçlamalar yöneltilen ülkeleri değerlendirmeye almaktan kaçınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği, Venedik Bienali'ne Rusya'nın katılımına izin verildiği için 2 milyon avroluk hibesini geri çekme niyetinde olduğunu duyurmuştu.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında UCM, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 2023'ün mart ayında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.