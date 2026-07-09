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Emek Partisi Milletvekili Bayhan'dan Cezaevinde Deniz Göktaş'a Ziyaret: "Deniz'in Yeri Sahneleridir"

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Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan, Çorlu'daki cezaevinde tutuklu bulunan stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş'ı ziyaret ederek moralinin iyi olduğunu belirtti ve serbest bırakılması çağrısı yaptı.

(TEKİRDAĞ) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan stand-up sanatçısı, komedyen İmran Deniz Göktaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bayhan, Göktaş'ın moralinin ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bayhan, "Deniz, neden burada olduğunu, niye burada tutulduğunu, neden tutuklandığını biliyor. Her şeyin farkında. Olanları gün gün takip etmiş, izlemiş, sonuçlar çıkarmış" dedi.

Göktaş'ın Türkiye'de politik mizahın yeni genç kuşak temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Bayhan, komedyenin cezaevinden çıktıktan sonra yeni gösteriler hazırlamak için şimdiden notlar aldığını aktardı. Bayhan, "Deniz oldukça moralli, sağlığı iyi. Tanıyan, tanımayan, merak eden herkese selamlarını, sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

Göktaş'ın tutukluluk kararını değerlendirecek üst mahkemeye de çağrıda bulunan Bayhan, Göktaş'ın cezaevinde geçirdiği her günün Türkiye'deki hukuk ve adalet tartışmaları açısından yeni bir not anlamına geleceğini söyledi. Bayhan, "Deniz'in bu cezaevinde geçirdiği bir gün bile, fazladan bir gün bile, Türkiye'deki hukuksuzluk ve adaletsizlik düzeninin karnesine sadece yeni bir not düşmeyecek; aynı zamanda bu ülkenin politik mizah konusundaki birikimi açısından da önemli bir engele imza atmış olacak" dedi.

Göktaş'ın tutukluluğunu "politik mizaha yönelik sansür" olarak nitelendiren Bayhan, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı yasakçı anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve politik mizaha yönelik bu sansür tutumuna; düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı açıkça ortaya konmuş bu yasakçı anlayışa son verin. Deniz'i serbest bırakın. Deniz'in yeri sahnelerdir. Deniz'in yeri; Türkiye'de politik mizah açısından bizlere, bu ülkenin işçilerine, emekçilerine yeni gösteriler sunacağı salonlar, meydanlar ve alanlardır. Onun için İmran Deniz'i serbest bırakın."

Kaynak: ANKA
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