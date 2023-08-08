Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alay Komutanı olarak da görev yapan emekli Tümgeneral Bekir Sıtkı Özdeğirmenci 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdeğirmenci için Paşa Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi ve Kocatepe Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Vefat eden emekli Tümgeneral Özdeğirmenci toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alay Komutanı olarak da görev yapan emekli Tümgeneral Bekir Sıtkı Özdeğirmenci 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdeğirmenci, emekli generallerinde katıldığı cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

1945 yılında Afyonkarahisar'da doğan emekli Tümgeneral Özdeğirmenci yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı yaşamanı yitirdi. Özdeğirmenci için Paşa Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı. Özdeğirmenci'nin cenaze namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Özdeğirmenci'nin naşı konulduğu top arabası ile askerlerin nezaretinde Kocatepe Asri Mezarlığı'nda defnedildi.