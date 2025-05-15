Vatan Sevdalıları Vakfı'ndan Gagavuzya'ya Medikal Yardım

Vatan Sevdalıları Vakfı'ndan Gagavuzya'ya Medikal Yardım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Sevdalıları Vakfı, Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi Türkler için medikal malzeme gönderdi. Vakfın Türkiye Temsilcisi Lokman Aykaç, yaşlı bireylerin sıkıntı yaşaması üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Vatan Sevdalıları Vakfı, Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi Türkler için bir kamyon medikal malzeme gönderdi.

Kartal'daki depoda, vakıf tarafından temin edilen medikal malzemenin yüklendiği kamyon, Gagavuzya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vatan Sevdalıları Vakfı Türkiye Temsilcisi Lokman Aykaç, yaptığı açıklamada, kendisine ulaşan Moldovalı yetkililerin, Gagavuzya'da yaşayan yaşlı bireylerinin ciddi medikal malzeme sıkıntısı yaşadığını söylemelerinin ardından bu çağrıya kayıtsız kalamadıklarını belirtti.

Aykaç, bunun üzerine Gagavuzya'da yaşayan Türklere ulaştırılmak üzere baston, yürüteç, yaşlı ve bebek bezi gibi ihtiyaç malzemesini temin ederek, kamyonla gönderdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için

Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.