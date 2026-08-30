Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Coşkusu: 104'üncü Yıl Dönümü Törenle Kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Vatan Caddesi'nde kutlanıyor.

İstanbul'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde tören düzenleniyor. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vatandaşları selamladı. Tören, etkinlik ve gösterilerle devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı