Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Coşkusu: 104'üncü Yıl Dönümü Törenle Kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmi törenle kutlanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, törende vatandaşları selamlarken, etkinlikler ve gösteriler devam ediyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Vatan Caddesi'nde kutlanıyor.
İstanbul'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde tören düzenleniyor. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vatandaşları selamladı. Tören, etkinlik ve gösterilerle devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı