Varşova'da Yol Güvenliği Ayı Etkinliği Büyük İlgi Gördü
Polonya'nın başkenti Varşova'da 'Yol Güvenliği Ayı' kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte, itfaiye ekibinin araba döndürme gösterisi ilgiyle izlendi.
VARŞOVA, 23 Mart (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen güvenlik etkinliği sırasında yerel itfaiye ekibi üyesinin bir arabayı döndürmesini izleyen insanlar, 22 Mart 2025.
Şehir yönetimi tarafından kısa süre önce başlatılan "Yol Güvenliği Ayı" kampanyasının çerçevesinde düzenlenen etkinlik yerel halkın ilgisini topladı. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel