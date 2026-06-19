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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail dahil kimseye güvenmediğini söyledi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, uluslararası diplomasi alanında İsrail dahil hiçbir ülkeye güvenmediğini söyledi. Vance, İsrail'in iyi bir ortak olduğunu ancak çıkarlarının her zaman ABD ile aynı olmadığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail dahil hiçbir ülkeye uluslararası diplomasi alanında güvenmediğini belirtti.

Vance, "The Diary of a CEO" isimli podcast kanalına verdiği mülakatta, İsrail ile ilişkilere değindi.

İsrail'in "iyi bir ortak" olduğunu savunan Vance, "Ancak İsrail zaman zaman bunu yanlış nitelendiriyor ve İsrail ile ABD'nin temelde hep aynı çizgide olduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Biz farklı ülkeleriz, farklı ihtiyaçlarımız var, farklı coğrafyalardayız." ifadelerini kullandı.

Vance, sunucunun "Onlara (İsrail) güveniyor musunuz?" sorusuna, "Konu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi olunca kimseye güvenmem. Onların kabiliyetli olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ortak çıkarlarımız olduğunu ve iyi çalıştığımızı düşünüyor muyum? Evet." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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