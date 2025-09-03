Van Valisi Ozan Balcı'dan Mevlit Kandili Mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden Hz. Muhammed'in gerek hayat tarzı gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlattığını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutlarken, aynı zamanda onun evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok çaba göstermeliyiz. Başta kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, tüm dünyaya sağlık, barış, kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."