Van Kalesi'nde Düşen Kişi Kurtarıldı
Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen 40 yaşındaki kişi, çevredekilerin ihbarı sonrası gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Gezmek amacıyla Van Kalesi'ne giden bir kişi, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan kişiyi, mahsur kaldığı yerden çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.
Ambulansa alınan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel