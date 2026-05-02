Van'ın İran sınırında 3 metreyi aşan karla mücadele

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, Koru mezrası ve aynı güzergahta bulunan karakol ile askeri üs bölgesinin 3 metreyi aşan kardan kapanan yolu, 3 gün süren çalışma ile yeniden ulaşıma açıldı.

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Mahmutabat Mahallesi'ne bağlı Koru mezrası, karakol ve askeri üs bölgesinin yolu, kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 600 rakımda bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, 3 gün boyunca geceli gündüzlü çalışmasının ardından mezra, karakol ve üs bölgesinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE(Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı

Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti

Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı