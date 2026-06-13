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Van Hudut Hattında 290 Kilogram Uyuşturucu Madde Tespit Edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 çuval içinde toplam 290 bin 665 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini bildirdi.

(ANKARA) - MSB, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 15 adet çuval içerisinde toplam 290 bin 665 gram uyuşturucu maddenin tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 15 adet çuval içerisinde toplam 290 bin 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.

Kaynak: ANKA
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