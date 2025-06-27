Van Gölü'nde Sürüklenen Genç Kurtarıldı

Van Gölü'nde Sürüklenen Genç Kurtarıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde can simidiyle yüzen 18 yaşındaki S.B, sürüklendikten sonra polis ekiplerince kurtarıldı. Hipotermi geçiren genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen genç, polis ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Adabağ köyü mevkisinde can simidiyle Van Gölü'nde yüzen 18 yaşındaki S.B, bir süre sonra açıklara sürüklenerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şubesine ait bot bölgeye sevk edildi.

Yürütülen çalışma sonucu saat 19.00 sıralarında Van Gölü açıklarında bulunan S.B, ekiplerce sudan çıkarıldı.

Hipotermi geçirdiği belirlenen ve bota alınarak kıyıya getirilen S.B, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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