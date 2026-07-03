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Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Van Gölü'nde inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek için denetimlerini sürdürüyor. 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki av yasağı kapsamında tekneler kontrol ediliyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Van Gölü'nde gerçekleştirdikleri denetimlerle inci kefalinin kaçak avlanmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Van Gölü'nün Bitlis kıyılarında görev yapan deniz polisleri, göçmen, akaryakıt ve silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra 15 Temmuz'da sona erecek inci kefali av yasağına yönelik denetimlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine kontrol botuyla göle açılan ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak teknelerde incelemelerde bulundu.

Kontrollerde teknelerin gezi amacıyla gölde bulunduğunu belirleyen ekipler, av yasağına uyan tekne sahiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Tatvan Deniz Limanı Şubesi'nde görevli Başkomiser Besim Alper Çıplak, basın mensuplarına, inci kefalinin üreme döneminde korunmasına yönelik devriye faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde uygulanan av yasağı kapsamında gölde düzenli denetim yaptıklarını belirten Çıplak, şöyle konuştu:

"Şubemizde 3 motorlu, 1 motorsuz deniz aracımız var. 5 gemi adamı ve 4 kurbağa adamla su üstü ve su altı arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gölde deniz trafiği ile alakalı idari devriye ve denetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi konular ile delil arama gibi çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

Çıplak, Van Gölü'nde doğal yaşamın korunması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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