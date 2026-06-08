Van Gölü'nde kaçak avlanan 400 kilo inci kefali suya bırakıldı

VAN'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İpekyolu ve Tuşba belediyelerine bağlı zabıta ekiplerinin ortak denetimlerinde, kaçak avcılar tarafından Van Gölü'ne bırakılan 400 metrelik uzatma ağında yaklaşık 400 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi. Ağdan çıkarılan balıklar yeniden göle bırakılırken, kaçak avcılıkta kullanılan ağa el konuldu.

Van Gölü'nün endemik ve tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu süreçte kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin zabıta ekipleriyle birlikte İskele Mahallesi'ndeki Van Gölü sahil kesiminde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında kaçak avcılar tarafından göle bırakılan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki uzatma ağı tespit edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağda yaklaşık 400 kilogram canlı inci kefali bulundu. Ağdan kurtarılan balıklar yeniden Van Gölü'ne bırakılarak doğal yaşam alanlarına kazandırıldı. Kaçak avcılıkta kullanılan ağa ise el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı