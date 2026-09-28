Van Ferit Melen Havalimanı'nda 2 kilo 100 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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VAN'da polis ekiplerinin havalimanında şüpheli bir kişinin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada, valizde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasını yapan şüphelilere yönelik 23 Eylül'de ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli bir kişinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada valizde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı